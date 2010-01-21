Обама намерен ввести новые ограничения для банков

Президент США Барак Обама намерен ограничить размеры банков и торговлю за счет собственных средств, чтобы снизить риски от их деятельности для экономики. Об этом Обама объявит уже сегодня, 21 января, сообщает Дело.

Обама намерен ограничить риски, которые берут на себя банки. Лимит на размеры банков должен снизить перспективу разрастания их бизнеса до масшабов, угрожающих экономике всей страны. Кроме того, мера должна защитить свободу конкуренции на финансовом рынке. Однако какими именно будут инициативы Обамы, пока неизвестно. С 30-х гг. XX в. до 1999 г. в США действовал акт Гласса-Стигела, разделявший банковский и инвестиционный бизнес финансовых компаний. На данный момент в Конгрессе уже рассматривается закон, позволяющий регуляторам заставить крупные финансовые институты продавать подразделения, которые могут представлять угрозы финансовой системе.

Выступление Обамы ожидается сразу после его встречи с Полом Волкером, советником администрации США и бывшим членом совета ФРС, чьи взгляды на необходимые изменения в банковской сфере остаются гораздо более жесткими, чем у американского Минфина. В частности, он активно выступает за введение ограничений на трейдинговые операции за счет собственных средств банков (proprietory trading).

"Несколько месяцев назад президент начал обсуждать со своей командой необходимость включить в финансовые реформы более четкие и сильные меры, чтобы ограничить сами размеры финансовых институтов и их возможность увлекаться рисками", — заявил представитель администрации. По его словам, новые предложения будут включать в себя конкретные ограничения по объемам и сложности proprietary trading. После этого администрация начнет работать с Сенатом, чтобы быстро провести эти законы. Больше всего эта инициатива угрожает бизнесу Bank of America, Wells Fargo, and JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup.

Кроме того, в этом месяце администрация Обамы объявила о том, что крупнейшие банки США должны будут выплатить правительству 90 млрд долларов в течение 10 лет: это, по мнению властей, минимум, которым банки обязаны за их спасение со стороны государства.

Напомним, 14 января президент США Барак Обама заявил, что банки Уолл-стрит должны вернуть в бюджет 117 млрд долларов средств налогоплательщиков, и раскритиковал банки за "гигантские прибыли и неприличные бонусы в тех компаниях, которые существуют прежде всего благодаря поддержке американского народа". Для этого будет введен специальный сбор для 50 крупнейших финансовых институтов США, включая американские подразделения крупных иностранных банков.