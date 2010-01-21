Банк России: доллар на 22 января - 29,74 руб

Центральный банк РФ установил с 22 января 2010 года официальный курс доллара в размере 29,7486 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 5,45 коп.

Центральный банк установил с 22 января 2010 года официальный курс евро в размере 41,9485 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 19,93 коп.

Стоимость бивалютной корзины на 13.00 мск составила 35,28 руб, что на 2 копейки выше уровня предыдущего закрытия