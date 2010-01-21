МВФ отмежевывается от спора между Минфином и НБУ

Международный валютный фонд (МВФ) отмежевывается от распрей между Министерством финансов и Национальным банком Украины по поводу выделения правительству 2 млрд. долл. из золотовалютных резервов.

УНИАН получил заявление представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА по поводу решения Исполнительного Совета МВФ от 30 декабря 2009 г., «согласно которому был снижен нижний уровень по чистым международным резервам приблизительно на 2 млрд. долларов США в рамках программы между МВФ и Украиной».

В заявлении объясняется, что «это решение было принято затем, чтобы предоставить возможность украинскому руководству использовать имеющиеся ресурсы для проведения внешних платежей, которые должны быть сделаны в соответствии с программой МВФ с Украиной».

«Также поднимался вопрос, – отмечается в заявлении представителя МВФ, – о возможности перевода части пассивов (обязательств) Украины в МВФ (вместе с соответствующими международными активами) из НБУ в правительство Украины. С точки зрения МВФ, пассивы (обязательства) страны – это ответственность самой страны-участника, а не отдельного органа или организации. Руководство страны может принять решение – предоставить или перевести или разместить такие пассивы (обязательства) среди разных внутренних организаций или органов. Любые решения о таком переводе или распределении являются решением исключительно руководства Украины».

Как объяснили УНИАН в Национальном банке (собеседник просил не называть его фамилию), это заявление можно интерпретировать как ответ МВФ на обвинение исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО в адрес Нацбанка, который поставил НБУ в вину «отказ предоставить правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций».

В заявлении МВФ отмечено, что Фонд согласился только на снижение количественного показателя по чистым золотовалютным валовым резервам, а вот на чьих счетах – НБУ или правительства - будут учитываться эти средства – это уже дело украинской власти.

Как сообщал УНИАН, 20 января И.УМАНСКИЙ заявил, что Национальный банк Украины до сих пор отказывается предоставлять правительству Украины из золотовалютных резервов средства из 2 млрд. долл., полученных ранее от Международного валютного фонда для проведения внешних операций. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, какой объем из этой суммы уже использован при расчете за газ в январе. И.УМАНСКИЙ отметил, что Нацбанк не согласился выдать необходимую сумму для этих целей, хотя ранее договоренность об этом была достигнута с МВФ.

«Это решение (о возможности выделения средств из золотовалютных резервов – УНИАН) было принято, оно было одобрено Советом директоров МВФ, доведено до сведения Минфина и Нацбанка. Между тем, оно не выполнено Национальным банком ни на копейку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом министр отметил, что средства от Нацбанка для расчета за газ в январе были получены за счет продажи ОВГЗ.