ГКЦБФР зарегистрировала допэмиссию "Укргазбанка"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала дополнительную эмиссию акций АБ "Укргазбанк" на 1,9 млрд. грн., в результате которой уставный капитал банка будет увеличен до 5,7 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, решение об увеличении уставного капитала на 1,9 млрд. грн. акционеры «Укргазбанка» приняли на внеочередном собрании 25 декабря 2009 года.

Справка УНИАН. ПАО АБ «Укргазбанк» (Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 12,941 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,283 млрд. грн., обязательства – 10,169 млрд. грн.

Уставный капитал банка за январь-сентябрь 2009 года увеличился за счет докапитализации при участии государства более чем в 5 раз – до 3,8 млрд. грн., собственный капитал – почти в 2 раза, до 2,772 млрд. грн.

За 9 месяцев 2009 года «Укргазбанк» получил убыток в размере 1,8 млрд. грн. против 128 млн. грн. прибыли в январе-сентябре 2008 года. В первом полугодии 2009 года убыток банка составил 76,419 млн. грн., прибыль за 2008 год была на уровне 204 млн. грн.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства с 16 июля 2009 года Министерство финансов Украины стало владельцем 81,5789% акций банка.