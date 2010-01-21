НБУ: завтра – последний день сдачи банками отчетности

Национальный банк Украины напоминает, что завтра, 22 января, – последний день сдачи отчетности банками за четвертый квартал 2009 года. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

“Сообщаем, что квартальная финансовая отчетность на бумажных носителях за 4-й квартал 2009 года предоставляется не позже 22 января (до 15.00), направляется почтой или подается через экспедицию Главного управления, с сопроводительным письмом, за подписью председателя правления банка», - говорится в телеграмме.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 182 банка.