НБУ: завтра – последний день сдачи банками отчетности
16:33, 21 января 2010Финансы
0
За четвертый квартал
Национальный банк Украины напоминает, что завтра, 22 января, – последний день сдачи отчетности банками за четвертый квартал 2009 года. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.
“Сообщаем, что квартальная финансовая отчетность на бумажных носителях за 4-й квартал 2009 года предоставляется не позже 22 января (до 15.00), направляется почтой или подается через экспедицию Главного управления, с сопроводительным письмом, за подписью председателя правления банка», - говорится в телеграмме.
Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 182 банка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter