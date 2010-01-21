Межбанк: доллар начал снижаться

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1020/8,1185, к 12:00 цены упали до 8,0920/8,0995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 8,0885/8,1010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2723/,2728, а к 12:00 цены снизились до 0,2711/0,2717. К закрытию цены достигли уровня 0,2710/0,2716. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7650 (+0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4030/1,4135. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4185/11,4440, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3660/11,3880. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,3860/11,4065.