Госфинуслуг и АМКУ подписали соглашение о партнерстве

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подписали соглашение о партнерстве для реализации совместных действий по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции в финансовой сфере.

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Соглашение подписано 19 января 2010 года председателем Госфинуслуг Виктором СУСЛОВЫМ и и.о. председатели АМКУ Александром МЕЛЬНИЧЕНКО.

Согласно сообщению, главная цель соглашения заключается в систематизации принципов и подходов к совершенствованию и развитию эффективной конкурентной среды в финансовом секторе. Реализация соглашения, в частности, будет способствовать качественному формированию конкурентной политики в этой сфере, развитию эффективной конкуренции между финансовыми учреждениями с учетом прогрессивного мирового опыта в условиях глобализации экономики.

С целью практической реализации соглашения стороны решили проводить взаимные консультации относительно развития рынков финансовых услуг: анализ влияния на конкуренцию процессов слияния и согласованных действий финансовых компаний, а также государственное регулирование цен в финансовом секторе.

Также достигнута договоренность о постоянном обмене информацией. Совместно будут проводиться мероприятия по ограничению монополизма и противодействию нарушениям, которые будут иметь негативное влияние на последующее развитие конкуренции.

Кроме того, Антимонопольный комитет и Госфинуслуг вместе будут осуществлять мероприятия, направленные на разработку предложений относительно реализации конкурентной политики в финансовой сфере, соблюдения конкурентного законодательства на принципах равноправия субъектов хоздеятельности перед законом.