НБУ продлил мораторий на требования кредиторов банка "Столица"

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Столица" (г. Киев), действие которого закончилось 19 января, до 19 июля 2010 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка "Столица".

"Постановлением Национального банка (№16 от 20 января 2010 г.) продлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на 6 месяцев - с 20 января 2010 г. до 19 июля 2010 г. включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нацбанк с 20 июля 2009 года назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля 2009 г. по 19 января 2010 года.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций финучреждения.