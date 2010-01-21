Лицензии страхового общества «Вексель» приостановилены
Решение Госфинуслуг
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности Акционерного страхового общества «Вексель» (г. Киев) «в связи с невыполнением решения о применении мер влияния».
Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.
Согласно сообщению, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.
Как уточнили в Госфинуслуг, в комиссию поступало большое количество жалоб от клиентов АСО «Вексель» относительно невыполнения компанией своих обязательств. После того, как АСО «Вексель» не выполнила предписаний комиссии, Госфинуслуг приняла решение о приостановке лицензий компании.
Справка УНИАН. АСО «Вексель» основано в 1994 году, его учредителем выступил "Проминвестбанк" (г. Киев).
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на июль 2008 г. акционерами компании являлись три физических лица, которым принадлежало 30,55%, 30,32%, и 33% акций.