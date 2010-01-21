Лицензии страхового общества «Вексель» приостановилены

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности Акционерного страхового общества «Вексель» (г. Киев) «в связи с невыполнением решения о применении мер влияния».

Об этом сообщается на официальном сайте Госфинуслуг.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Как уточнили в Госфинуслуг, в комиссию поступало большое количество жалоб от клиентов АСО «Вексель» относительно невыполнения компанией своих обязательств. После того, как АСО «Вексель» не выполнила предписаний комиссии, Госфинуслуг приняла решение о приостановке лицензий компании.

Справка УНИАН. АСО «Вексель» основано в 1994 году, его учредителем выступил "Проминвестбанк" (г. Киев).

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на июль 2008 г. акционерами компании являлись три физических лица, которым принадлежало 30,55%, 30,32%, и 33% акций.