Среднегодовой курс гривни составит 8,10 грн./дол.

Гривня будет оставаться под давлением в течение первого полугодия этого года, а среднегодовой курс составит 8,10 грн./дол.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Foyil Securities.

Как отмечается в отчете, в 2009 г. правительство смогло удержать инфляцию ниже 13% согласно обязательствам перед МВФ. Основным фактором роста инфляции был рост цен на продукты питания — эта тенденция будет сохраняться и в 2010 г. Тарифы на коммунальные услуги, по мнению аналитиков Foyil Securities, также будут влиять на рост индекса потребительских цен (ИПЦ), так как правительство должно будет поднять их до рыночного уровня. Аналитики ожидают, что в 2010 году ИПЦ вырастет на 9,7%.

«Текущий счет будет позитивным, около 0,6 % ВВП, в то время, как дефицит финансового счета уменьшится на 67%. В результате платежный балланс Украины улучшится на 84%», - отметил директор аналитического департамента Агшин МИРЗАЗАДЕ.