НБУ решил ликвидировать «Укрпромбанк» и «Ипобанк»

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и инициировании процедуры ликвидации «Укрпромбанка» и «Ипобанка».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Решение об отзыве лицензии принято правлением НБУ 21 января 2010 года. Также с этого дня прекращаются полномочия временных администраторов «Укрпромбанка» и «Ипобанка», а также прекращены полномочия органов управления этих кредитно-финансовых учреждений.

Справка УНИАН. «Укрпромбанк» основан в 1989 году, на сегодняшний день входит в группу крупных коммерческих банков по классификации НБУ. Срок действия в банке временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, которые были введены на год, истекли 21 января 2010 года.

Сегодня, по решению правительства и НБУ, осуществляется перевод части активов и обязательств по вкладам физических лиц из «Укрпромбанка» в подконтрольный правительству «Родовид Банк».

«Ипобанк» основан в 2006 году, сегодня входит в четвертую группу (небольшие банки) по классификации Нацбанка. НБУ ввел временную администрацию в «Ипобанке» со 2 октября 2009 года до 1 октября 2010 года и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов со 2 октября 2009 года до 1 января 2010 года.