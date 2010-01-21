Экономист: с начала года гривня девальвировала на 1,25%

С начала 2010 года гривня девальвировала к доллару на 1,25%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «21 января на украинском валютном рынке было спокойно».

Как отметил экономист, в четверг на межбанке гривня укрепилась к доллару на 0,3%. Национальный банк Украины сегодня в торгах не участвовал, подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1020/8,1185, к 12:00 цены упали до 8,0920/8,0995.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 8,0885/8,1010 грн./долл.