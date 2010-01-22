Бернанке может вновь возглавить ФРС США

Американский сенат может в пятницу рассмотреть вопрос о переутверждении кандидатуры действующего главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке на второй четырехлетний срок, сообщает РИА Новости.

В конце августа 2009 года Барак Обама предложил сенату переизбрать Бернанке, так как администрация США положительно оценила его деятельность на посту главы ФРС, выполняющей функции Центробанка. По мнению Обамы, с тяжелейшим со времен "великой депрессии" экономическим кризисом в стране удалось справиться во многом благодаря работе главы резервной системы.

"Несмотря на то, что решение о времени голосования не принято, пятница, возможно, станет тем днем, когда это (голосование) может состояться", - сказал накануне телекомпании CNN анонимный сотрудник аппарата Демократической партии.

По мнению многих американских экспертов, демократы, пока обладающие большинством в сенате, постараются утвердить кандидатуру Бернанке как можно быстрее. После того как к присяге будет приведен избранный сенатором от Массачусетса республиканец Скотт Браун, демократы потеряют "конституционное" большинство в сенате, позволявшее им принимать законы в упрощенном режиме.

"Демократы торопятся решить все вопросы, которые возможно решить в тот короткий срок, пока они будут обладать большинством", - отметил в эфире Fox News другой анонимный "информированный источник".

Первый срок Бернанке на посту главы ФРС истекает в феврале 2010 года. Бывший профессор Принстонского университета был выдвинут на эту должность в октябре 2005 года предыдущим президентом США Джорджем Бушем-младшим. Тогда Бернанке был утвержден сенатом практически единогласно (против был подан только один голос) и приступил к выполнению обязанностей 1 февраля 2006 года. До этого он был главным экономическим советником Белого дома.

Бернанке родился 13 декабря 1953 года. Он окончил Гарвардский университет, преподавал в Принстоне, где с 1996 до 2002 года был заведующим кафедрой экономики. В 2002 году Бернанке стал членом Совета управляющих ФРС.

Вместе с тем, в течение всего последнего года на Бернанке обрушивался вал критики, в первую очередь, со стороны республиканцев. Консервативная часть общества обвиняет главу ФРС в том, что в дни кризиса он, равно как и вся экономическая команда 44-го президента, в первую очередь, предприняли шаги для спасения от краха банкиров и крупных компаний, а не "простых американцев, терявших дома и работу". За практику выделения средств для поддержания ликвидности банков, а также за высказывания о том, что во время глубокого кризиса положение экономики может спасти даже простое разбрасывание денег с вертолета, СМИ окрестили Бернанке "вертолетным Беном".

nullnull