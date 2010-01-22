Перспективы роста экономики РФ перевешивают риски

Перспективы роста российского рынка после кризиса и потенциальные прибыли привлекают иностранных инвесторов, несмотря на имеющиеся риски, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по европейской стратегии международного инвестиционного банка Goldman Sachs Питер Оппенгеймер.

В начале этого года банк в своем стратегическом докладе рекомендовал компании российского фондового рынка как один из главных приоритетов инвестиций на 2010 год.

"Это отражает нашу оценку стоимости российского фондового рынка, который сейчас весьма привлекателен для инвестиций. Экономика пострадала от кризиса очень серьезно, прибыли значительно упали, поэтому и потенциал для восстановления очень хороший", - пояснил эксперт.

По его словам, российский рынок, несмотря на имеющуюся волатильность, будет становиться более привлекательным для международных инвесторов по мере восстановления глобальной экономики после рецессии.

"Всегда сложно сопоставлять волатильность и ожидаемые прибыли, но наши ожидания таковы, что соотношение этих факторов в настоящий момент весьма позитивное", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшие месяцы в благоприятном для России направлении будет складываться и конъюнктура мирового нефтяного рынка.

"Мы думаем, что цены на нефть будут продолжать расти на фоне довольно низких имеющихся запасов (у потребителей) и нормализации мирового спроса. Это еще один фактор, который должен со временем позитивно повлиять на российский фондовый рынок", - указал Оппенгеймер.

Goldman Sachs ранее заявлял, что рассматривает четыре страны группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) как наиболее перспективные рынки в мире в целом, как с точки зрения инвестиций в компании самих стран БРИК, так и в западные компании, которые имеют значительные финансовые интересы в этих странах.

"Если взглянуть на рынки БРИК в целом, то наиболее привлекательными секторами для инвестиций нам кажутся инфраструктурные проекты, потребительский рынок и компании, связанные с освоением природных ресурсов", - рассказал Оппенгеймер.