Иена увеличилась к евро до максимума девяти месяцев

Иена против евро торгуется вблизи самого высокого уровня почти за девять месяцев,на фоне обеспокоенности инвесторов тем, что предложение США для ограничить риски торговли финансовых учреждений будет препятствовать спросу на высокодоходные активы, сообщает k2kapital.

"Торговые ограничения для банков повысят неприятия риска, увеличив спрос на более безопасные активы, такие как иена", - считает Соичиро Мори, стратег FXOnline в Токио.

Курс японской валюты к евро равен 127,16 иен за евро по состоянию на 10:11 утра в Токио после уровня в 127,37 иены вчера на закрытии торгов в Нью-Йорке.

Американская валюта торгуется на уровне $ 1,4097 за евро после $ 1,4084 днем ранее, когда долар вырос до отметки в $ 1,4029, что стало самым высоким уровнем с 30 июля.