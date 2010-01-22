Курс в комбанках сегодня не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., продают – по 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 21 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 21 января и сегодня составляет 11,47/11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,36-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,57-11,70 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 января, повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,2655 грн./рубль, продажи – на 0,2% - до 0,2742 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2729-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., курс продажи – 8,17 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,20 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также не изменился по сравнению с 21 января и сегодня составляет 11,45/11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,36-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,71 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 января, повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2632 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2745 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2710 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2729-0,2770 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,08/8,15 грн., евро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2680/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,08/8,16 грн., евро – 11,25/11,60 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,12/8,17 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2660/0,2760 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 января, составляет: гривни к доллару США – 8,01, к евро – 11,265264, к российскому рублю – 0,26926.