Кризис показал востребованность СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза

Министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ считает, что мировой экономический кризис показал постсоветским странам, в том числе и Украине, востребованность Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества и Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Минувший год подтвердил востребованость СНГ. Это был год, когда наши страны испытали последствия глобального экономического кризиса и, точно так же как в глобальном масштабе, в масштабе СНГ кризис стимулировал к активным действиям по налаживанию сотрудничества в дополнительных сферах», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он напомнил, что был создан новый механизм – механизм регулярных совещаний министров финансов СНГ, разработаны совместные антикризисные меры, которые осуществляются странами - членами Содружества координировано и помогают минимизировать последствия кризиса.

Министр признал, что кризис внес коррективы в реализацию стратегии экономического развития СНГ, но план мероприятий первого этапа этой стратегии одобрен и выполняется.

С.ЛАВРОВ также отметил, что в СНГ одобрена и реализуется концепция дальнейшего укрепления Содружества и план мероприятий в этом направлении. При этом он напомнил, что этот год в СНГ будет Годом науки и инноваций, а также Годом ветеранов ВОВ.

Кроме того, С.ЛАВРОВ напомнил, что были приняты все необходимые документы для того, чтобы с 1 января заработал Таможенный союз. По его словам, президенты РФ, Беларуси и Казахстана согласовали план мероприятий по обеспечению нового качества интеграции – Единого экономического пространства. Параллельно с началом функционирования Таможенного союза разрабатывается план перехода к ЕЭП этих стран, сказал С.ЛАВРОВ.

«Есть все основания полагать, что в условиях кризиса механизмы интеграции на пространстве СНГ существуют и были востребованы в максимальной степени. Причем интерес к этим процессам, в т.ч. к Таможенному союзу, растет и у стран, которые к нему еще не подключились: Киргизия и Таджикистан уже высказали свою заинтересованность. Мы, конечно же, слышим и звучащие в Украине заявления, что и в интересах этого государства необходимо повнимательнее присмотреться к тем выгодам, которые несут в себе интеграционные процессы», - сказал он.