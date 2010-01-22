Межбанк: к 12:00 котировки по доллару снижаются 8,07/8,09 грн./долл

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0915/8,1190, а к 12:00 цены упали до 8,0790/8,0915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2729, а к 12:00 цены снизились до 0,2713/0,2718. В России курс доллар-рубль поднялись и к 12:00 установился на уровне 29,8570 (+0,0920).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,4138/1,4140, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4430/11,4845, к 12:00 цены ушли вниз – 11,44050/11,4610.