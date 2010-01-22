Банк России: курс доллара на 23 января 29,74 руб.

Центральный банк РФ установил с 23 января 2010 года официальный курс доллара в размере 29,7458 руб за один доллар, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 0,28 коп.

Официальный курс евро на завтра ЦБ установил в размере 42,0576 руб за один евро. По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 10,91 коп.