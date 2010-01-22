Fitch: прогноз по рейтингам России повышен до "Стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте с "Негативного" на "Стабильный" и подтвердило эти рейтинги на уровне "BBB". Одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне "F3" и рейтинг странового потолка "BBB+", говорится в пресс-релизе агентства, сообщает k2kapital.

Агентство отмечает, что пересмотр прогноза по рейтингам России на "Стабильный" отражает усиление уверенности Fitch в экономической и финансовой стабильности в стране. Решение о пересмотре прогноза по рейтингу России на "Стабильный" поддерживается повышением цен на нефть, восстановлением чистого притока капитала в частный сектор и экономической активности, снижением инфляции, уменьшением рисков в банковском секторе и более низким, чем ожидалось, бюджетным дефицитом в 2009 г.

Кроме того, Fitch полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки. В то же время агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты достигнут пика на уровне около 25% по сравнению с 19% в октябре 2009 г.

Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009 г.

Прогноз по государственным финансам России улучшился. Министерство финансов сообщило на этой неделе, что дефицит федерального бюджета в 2009 г. составил 5,9% ВВП в сравнении с ожиданиями правительства в 7,7% в конце ноября. Более благоприятные результаты 2009 г. и более высокие цены на нефть дали Fitch основание пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по дефициту бюджета на 2010 г. до 5% ВВП против 6%, как прогнозировалось в августе.

Отмечается, что такая динамика в области государственных финансов должна помочь сдерживать воздействие рецессии на суверенный баланс Российской Федерации. Тем не менее, имеются риски, связанные с ростом ВВП, осуществлением более жесткой налогово-бюджетной политики и с ценами на нефть.

При этом, по расчетам Fitch, реальный ВВП России сократился на 8,5% в 2009 г., что оценивается как шестой худший показатель среди приблизительно 100 государств, рейтингуемых Fitch, вслед за тремя странами Балтии, Украиной и Арменией.

Базовые факторы должны помочь России продемонстрировать рост ВВП около 4,5% в 2010 г., однако высокочастотные индикаторы показывают небольшое (если оно вообще присутствует) ускорение в IV квартале 2009 г., а частное потребление остается слабым.

Агентство полагает, что рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. Так, инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в марте 2009 г., хотя целевой ориентир ЦБ РФ по инфляции в 9%-10% на конец 2010 г. представляется неамбициозным.

По прогнозам Fitch, на конец 2010 г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch, может составить порядка $42 млрд. в 2010 г.