Всемирный банк намерен скупать "плохие" долги в Украине

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в банковскую группу Всемирного банка, планирует создать несколько фондов для покупки проблемных займов компаний и частных лиц в Центральной и Восточной Европе (в основном в Польше, Украине и Прибалтике), сообщает Дело.

Общая сумма невозвратных кредитов в этом регионе выросла до 200 млрд долларов. ВБ намерен вложить в проект около 1,5 млрд долларов, рассчитывая при этом на активную поддержку частных инвесторов. Первый фонд начнет работать через три месяца, решение о втором, более крупном, находится в финальной стадии обсуждения.

Решение о создании фонда CEE Special Situations Fund было принято IFC и ЕБРР в середине января. Как сообщила вчера австрийская газета Der Standart, его управляющей компанией станет CRG-Capital ("дочка" американской CRG Partners Group), специализирующаяся на инвестициях в проблемные компании региона Центральной и Восточной Европы. ВБ намерен инвестировать в этот фонд со штаб-квартирой в Вене около 200 млн евро из программы по спасению проблемных активов, принятой им и МВФ в октябре прошлого года, а также привлечь к финансированию частных инвесторов. Кроме того, сама CRG-Capital вложит в фонд 36 млн евро. Как сообщила CRG-Capital, ее главной целью являются рынки Польши, Румынии, Венгрии, стран Балтии, а также Украины.

Партнер UFG Wealth Management Оксана Кучура считает идею приобретения региональных "плохих" долгов с дисконтом и их санации перспективной. По ее словам, выкуп токсичных активов оказался весьма успешным в США, где помог спасти финансовую систему страны. "Фонды могут частично способствовать притоку свежего капитала, — соглашается старший экономист UniCredit Research Маттео Феррацци, — но при этом нельзя переоценивать их значимость". Капитала любого фонда недостаточно, чтобы восстановить рынки Центральной и Восточной Европы, объем ВВП которых превышает 2,5 трлн долларов. Особенно тяжелая ситуация сейчас в странах Балтии и на Украине, и перспективы их восстановления пока неясны, отметил Феррацци.

Пока, однако, неясно, захотят ли банки продавать свои проблемные активы специализированным фондам. Спикер активно представленной в Центральной и Восточной Европе австрийской банковской группы Raiffeisen International Михаэль Пальцер назвал концепцию фондов очень интересной и способной оживить рынки региона, но не сообщил, примет ли Raiffeisen в ней участие. Впрочем, Феррацци из UniСredit считает, что банки будут охотно расставаться с проблемными кредитами.

По сообщению Der Standart, IFC ведет активные переговоры с инвестором Värde о создании второго, более крупного фонда, который будет покупать проблемные кредиты не только компаний, но и частных лиц. Планируется, что ВБ вложит во второй проект 100 млн долларов, а его партнер — около 400 млн долларов.