Золото колеблется в цене

Золото в пятницу колеблется в цене, однако может вырасти по итогам торгов на фоне снижения курса доллара, а также предыдущего уменьшения цены на металл, которое может стимулировать увеличение объемов вложений в золото со стороны инвесторов, сообщает РИА Новости.

Спотовая цена на золото увеличилась на торгах в пятницу на 1,05 доллара, или 0,1%, и достигла 1095 долларов за тройскую унцию. С начала текущей недели цена на металл опустилась на 3,2%, что по итогам пятницы может стать максимальным темпом снижения цены за шесть недель. Февральский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже, тем не менее, подешевел на 0,8% - до 1094,6 доллара за унцию.

"Вчера на золото оказывалось огромное давление, - приводит агентство слова старшего вице-президента MKS Finance SA Афшина Набави (Afshin Nabavi). - Инвесторы считают текущий уровень цен идеально подходящим для приобретения металла. Доллар также незначительно подешевел".

В пятницу доллар подешевел по отношению к единой европейской валюте до 1,4137 доллара за евро с 1,4084 доллара за евро на торгах в четверг на фоне планов администрации США ввести ограничения сферы возможного применения средств американскими банками, чтобы сдержать риски, принимаемые финансовыми институтами, и защитить налогоплательщиков.

Инвесторы опасаются, что данные меры властей, вместе с ограничениями, налагаемыми на долю присутствия банков на рынках, могут негативно сказаться на спросе инвесторов на американские активы, что, в свою очередь, ослабит позиции доллара.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свои свободные денежные средства, но и приумножить их.