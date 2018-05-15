Что выиграем от ликвидации Укрпромбанка?..

НБУ принял окончательное решение ликвидировать Укрпромбанк. 21 января 2010 г. регулятор издал соответствующее постановление. По видимому, ликвидацией займется Константин Раевский, который являлся временным администратором этого финучреждения и в свое время руководил процессом ликвидации банка «Украина». При этом нужно отметить, что Укрпромбанк и банк «Украина» имеют много общего – мощная филиальная сеть, большие объемы депозитов от населения. И рухнули оба, как только замаячили кризисные явления в экономике. Разница только в том, что банк «Украина» подкосил кризис 1998 года, а Укрпромбанк - 2009 года.

Можно, конечно, поспорить, насколько объективна ликвидация Укрпромбанка, но факт остается фактом - данная ситуация будет еще долго негативно сказываться на работе украинского банковского сектора в целом. Согласно распоряжению правительства, депозиты физических лиц были переведены из Укрпромбанка в уже государственный «Родовид Банк», их общая сумма на 1 октября 2009 года составляла более 7 млрд грн. Именно во спасение этих денег Кабмин и стал действовать, что частично сняло напряжение среди вкладчиков Укрпромбанка, хотя положение дел надолго у населения отбило охоту нести сбережения в банки. Очевидно, что человек, который более года не мог забрать кровно заработанные из проблемного банка, вряд ли будет доверять банковской системе в будущем. И даже льготные условия переоформления депозитов на новый срок его мало заинтересуют…

Важным моментом является то, что выплата депозитов населения Укрпромбанка происходит опять-таки за счет эмиссии. Кабмин в очередной раз увеличивает уставный фонд «Родовид Банка» за счет выпуска гособлигаций, которые затем выкупает НБУ и таким образом появляется источник средств для благих дел, т.е. банально включается печатный станок, который все больше и больше раскачивает инфляцию в стране. Конечно, если рассматривать ситуацию как «пожарную» - во имя спасения денег населения, то будем считать решение власти допустимым. Но не слишком ли дорогой ценой исправляются «проколы»?..

Еще один вопрос - что делать с юридическими лицами, которые хранили свои деньги на расчетных и депозитных счетах Укрпромбанка? Таких средств накопилось около 1 млрд гривень, к ним приплюсуем 1,5 млрд. грн. в виде долговых обязательств, часть из которых перед нерезидентами. Пока ситуация остается неясной. При ликвидации банка «Украина» большая часть долгов пред юридическими лицами не была погашена, и только инфляция сняла проблему с повестки дня.

Кроме того, Укрпромбанк задолжал НБУ около 3 млрд. грн., полученных еще в 2008 году в процессе рефинансирования. При этом под залог данного кредита регулятору были переданы активы на сумму порядка 5 млрд. грн. Сам же кредитный портфель Укрпромбанка на 1 октября 2009 года составлял: кредиты юридических лиц - около 10 млрд. грн, кредиты физических лиц – почти 3 млрд. грн. Резерв под проблемные кредиты был более 4 млрд. грн., но, скорее всего, эту сумму придется списать на убытки, так как на погашение надежды нет. Получается, что возврат средств юридическим лицам, клиентам Укрпромбанка выглядит, мягко сказать, туманно. Непонятным остается, как Укрпромбанк будет рассчитываться с нерезидентами. Среди них, к примеру, корпорация Cargill, которая вряд ли согласится отнести свои инвестиции в разряд потерь. В ближайшее время, надо полагать, количество судебных исков к Укрпромбанку только увеличится.

Возможно, ликвидация Укрпромбанка является единственным правильным решением в данной ситуации. Хотя такой крупный банк можно было реорганизовать или «размельчить», что выглядит более гуманно в отношении его клиентов. Но факт состоялся, остается только гадать, сколько лет будет длиться ликвидация. К примеру, банк «Украина» переживал этот процесс около восьми лет…

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)