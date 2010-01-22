Бюджет-2010 нужно принять до завершения выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что до завершения президентских выборов необходимо принять бюджет на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время закрытия пятой сессии ВР шестого созыва.

Спикер отметил, что «это должно стать первоочередной задачей на следующей сессии парламента». (Следующая сессия начинается 2 февраля – УНИАН).

Он также отметил, что на сегодняшний день в парламенте находится 1 тыс. 619 законопроектов, добавив, что «это большой портфель».

По словам В.ЛИТВИНА, работа парламента осложняется тем, что не принята Программа деятельности правительства и отсутствует бюджет на 2010 год.