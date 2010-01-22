Доллар в мире в пятницу потерял в цене к евро

Доллар в пятницу потерял в цене к евро впервые за семь торговых сессий на фоне планов американских властей сократить число допустимых операций финансовых институтов, что вызвало опасения инвесторов касательно снижения привлекательности активов в США, сообщает РИА Новости.

В пятницу доллар подешевел по отношению к единой европейской валюте до 1,4137 доллара за евро с 1,4084 доллара за евро на торгах в четверг, в ходе которых курс евро опускался до минимальной с 30 июля отметки - 1,4029 доллара за евро. Тем не менее, курс доллара с начала текущей недели по-прежнему выше итогов прошлой пятницы на 1,7%.

Доллар также подешевел по отношению к японской иене - до 90,37 иены за доллар с 90,43 иены за доллар в четверг. Курс иены к евро вырос в пятницу на 2,1% - до 127,85 иены за евро. При этом в ходе торгов иена укреплялась до максимального с 28 апреля уровня - 126,56 иены за евро.

"Заявление (властей США) было воспринято как негативный сигнал для доллара, и этот негатив перелился на другие рынки, - заявил стратег инвестбанка Calyon, входящего в структуру Credit Agricole SA, Стюарт Бенне (Stuart Bennett). - Подобная мгновенная реакция означает, что это может подорвать финансовые показатели крупнейших банков. Заявления уже негативно сказались на фондовом рынке и потащили за собой доллар".

Администрация США планирует ввести ограничения сферы возможного применения средств американскими банками, чтобы сдержать риски, принимаемые финансовыми институтами, и защитить налогоплательщиков.

Первым пунктом предлагаемой реформы станет положение, согласно которому банкам и финансовым институтам, в которых есть подразделения, занимающиеся банковской деятельностью, будет запрещено вкладывать деньги в хедж-фонды и фонды частных инвестиций, а также в операции с ценными бумагами, напрямую не связанные с обслуживанием клиентов.

Другой ключевой пункт новой инициативы президента США Барака Обамы касается ограничений, налагаемых на долю присутствия банков на рынках, и является вехой, оставляющей в прошлом психологию колоссов финансового сектора, уверенных в том, что им не дадут рухнуть только потому, что они слишком велики.

По замыслу администрации, эта инициатива должна сделать более эффективным законопроект о финреформе, укрепить антикризисную устойчивость американской экономики и предотвратить повторение финансового кризиса 2008-2009 годов.