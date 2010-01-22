Великобритания теряет 30 млрд. фунтов стерлингов в год

Мошеннические действия разного рода ежегодно обходятся Великобритании в 30 миллиардов фунтов стерлингов (48,8 миллиарда долларов) потерь, говорится в отчете, опубликованном Национальным управлением по борьбе с мошенничеством (National Fraud Authority, NFA), сообщает РИА Новости.

Управление, которое является исполнительным органом офиса генерального прокурора Великобритании, было основано в октябре 2008 года. Обнародованный отчет основан прежде всего на данных ряда государственных и частных агентств за 2008 год. Предполагается, что подобные статистические данные будут публиковаться NFA ежегодно.

По мнению экспертов NFA, 58% от общего объема убытков от мошенничества приходятся на госсектор, 31% - на частный сектор и 12% - на случаи мошенничества в отношении физических лиц.

Ущерб от уклонения от налогов оценивается Управлением в 15,2 миллиарда фунтов (24,7 миллиарда долларов), а, к примеру, случаи мошенничества, связанные с продажей ценных бумаг, лотерейных билетов и предоставлением ссуд отнимают у Великобритании порядка 3,5 миллиарда фунтов (около 5,7 миллиарда долларов) в год.

В документе NFA говорится, что методика, использованная для подсчета убытков от мошенничества, является более всеобъемлющей, чем те, что использовались ранее для подобного рода исследований. Так, в 2007 году был обнародован отчет, в котором убытки Великобритании от мошеннических действий были оценены в 13 миллиардов фунтов.

Новые данные о ежегодном объеме ущерба от мошенничества, по данным NFA, поможет британскому правительству расставить более четкие приоритеты для предотвращения и выявления случаев мошенничества и наказания лиц, нарушающих закон. После ознакомления с данными NFA властям Великобритании также будет легче определить те области экономики страны, наиболее страдающие от мошеннических действий.

В документе говорится, что для борьбы с мошенничеством в Великобритании будет создана так называемая "группа быстрого реагирования" под руководством Национального управления по борьбе с мошенничеством.

Ранее в январе исследовательская компания BDO United Kingdom обнародовала отчет, согласно которому объем потерь британских компаний от мошенничества и спекуляций по итогам 2009 года возрос на 76% до рекордных 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (3,39 миллиарда долларов). Сообщалось, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2006 году и составлял лишь 1,37 миллиарда фунтов стерлингов (2,21 миллиарда долларов).