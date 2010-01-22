Fitch изменил прогноз рейтингов России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «Негативного» на «Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне «BBB».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно агентство подтвердило суверенный краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «F3» и рейтинг странового потолка «BBB+».

«Пересмотр прогноза по рейтингам России на «Стабильный» отражает усиление нашей уверенности в экономической и финансовой стабильности в стране” – отметил глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам в странах Европы с развивающейся экономикой Эдвард ПАРКЕР.

Решение о пересмотре прогноза по рейтингу России на «Стабильный» поддерживается повышением цен на нефть, восстановлением чистого притока капитала в частный сектор и экономической активности, снижением инфляции, уменьшением рисков в банковском секторе и более низким, чем ожидалось, бюджетным дефицитом в 2009 г.

Fitch полагает, что риски в банковском секторе несколько уменьшились ввиду стабилизации экономики и роста способности банков абсорбировать убытки. В то же время, агентство сохраняет обеспокоенность относительно качества активов и ожидает, что совокупные проблемные кредиты (проблемные плюс реструктурированные кредиты) достигнут пика на уровне около 25%, по сравнению с 19% в октябре 2009 г. Также агентство отмечает неопределенность в плане способности банков предоставлять достаточное кредитование для поддержки восстановления: кредитование частного сектора в реальном выражении сократилось на 4,7% за 12 месяцев по ноябрь 2009 г.

В сообщении указывается, что прогноз Fitch по государственным финансам России также улучшился. «Министерство финансов России сообщило на этой неделе, что дефицит федерального бюджета в 2009 г. составил 5,9% ВВП, в сравнении с ожиданиями правительства в 7,7% в конце ноября. Более благоприятные результаты 2009 г. и более высокие цены на нефть дали Fitch основание пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по дефициту бюджета на 2010 г. до 5% ВВП против 6%, как прогнозировалось в августе. Такая динамика в области государственных финансов должна помочь сдерживать воздействие рецессии на суверенный баланс Российской Федерации. Тем не менее, имеются риски, связанные с ростом ВВП, осуществлением более жесткой налогово-бюджетной политики и с ценами на нефть» - говорится в сообщении.

Также Fitch отмечает, что ВВП России начал вновь расти, приблизительно на 1% в квартал во II и III кв. 2009 г. на сезонно скорректированной основе в сравнении с предыдущим кварталом. В то же время, это представляет собой относительно сдержанное восстановление, в особенности с учетом того, что рецессия в России была одной из самых глубоких в мире. По расчетам Fitch, реальный ВВП сократился на 8,5% в 2009 г., что оценивается как шестой худший показатель среди приблизительно 100 государств, рейтингуемых Fitch, вслед за тремя странами Балтии, Украиной и Арменией. Базовые факторы должны помочь России продемонстрировать рост ВВП около 4,5% в 2010 г., однако высокочастотные индикаторы показывают небольшое (если оно вообще присутствует) ускорение в 4 кв. 2009 г., а частное потребление остается слабым.

В Fitch считают, что рецессия дает хорошие возможности для России снизить высокую инфляцию (негативный рейтинговый фактор, который существует уже длительное время) и двигаться в сторону более гибкого режима обменного курса. Инфляция уменьшилась до 8,8% в декабре относительно 14% в марте 2009 г., хотя целевой ориентир ЦБ РФ по инфляции в 9%-10% на конец 2010 г. представляется не амбициозным.

По прогнозам Fitch, на конец 2010 г. инфляция составит 7,5%. Одним из факторов неопределенности является воздействие монетизации бюджетного дефицита России, по мере сокращения государством средств в Резервном фонде, которое, по прогнозам Fitch, может составить порядка 42 млрд. долл. в 2010 г. (эквивалент приблизительно 8% денежной массы M2).