Доходы общего фонда бюджета-2009 составили 172,2 млрд. грн.

По оперативным данным, доходы общего фонда Государственного бюджета Украины в 2009 году (с учетом возмещения налога на добавленную стоимость) составили 172,207 млрд. грн., или 93,3% от плана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины, переданном УНИАН.

По данным Секретариата Президента, по сравнению с 2008 годом доходы общего фонда государственного бюджета уменьшились на 13,647 млрд. грн., или на 7,3%.

В сообщении отмечается, что запланированные показатели поступлений в общий фонд существенно не выполнены по основным бюджетоформирующим налогам, в частности: по НДС с ввезенных на территорию Украины товаров - на 15,7% (недополучено 12,792 млрд. гривен); по налогу на прибыль предприятий - на 23,4% (недополучено 9,275 млрд. гривен); по НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) - на 7,4% (недополучено 3,689 млрд. гривен).

По данным Секретариата Президента, также не выполнены плановые задания бюджетного возмещения по НДС на 1,981 млрд. гривен, то есть денежными средствами возмещено на 5,4% меньше объема, определенного в законе о госбюджете.

В Секретариате также заявляют, что правительство включило в бюджетные доходы привлеченные внешние ресурсы Международного валютного фонда (МВФ) в виде конвертированных специальных прав заимствований (СПЗ) в сумме 15,7 млрд. гривен.

Также в 2009 году увеличились суммы авансовых налоговых платежей и задержки по возмещению НДС. «За прошлый год переплаты выросли на 3,7 млрд. грн., или 41%, а не возмещенные денежными средствами суммы за год увеличились на 9,1 млрд. грн. (на 70,8%), в том числе просроченные - на 3,3 млрд. грн. (в 2,1 раза)», - говорится в сообщении.

Ранее Государственное казначейство Украины сообщило о том, что сумма открытых ассигнований общего фонда Государственного бюджета за 2009 год (без учета расходов на обслуживание государственного долга и межбюджетных трансфертов) составила 125,067 млрд. грн.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн. В сумму дефицита не включены 44 млрд. гривен, на которые правительство имело возможность выпустить ОВГЗ для докапитализации комбанков.

Бюджет рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.