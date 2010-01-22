Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0915/8,1190, к 12:00 цены упали до 8,0790/8,0915. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0750/8,0880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,3000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2719/0,2729, к 12:00 цены снизились до 0,2713/0,2718. К закрытию цены достигли минимума - 0,2707/0,2712.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,7900 (+0,0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4070/1,4165.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4430/11,4845, к 12:00 цены ушли вниз - 11,4050/11,4610. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,3860/11,4065.