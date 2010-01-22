Дефицит бюджета Пенсионного фонда составил 16 млрд. грн.

По оценкам специалистов Секретариата Президента, в 2009 г. дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составил 16 млрд. 189,4 млн. грн., или 9,8%: доходная часть бюджета не выполнена на 15 млрд. 363,5 млн. грн., или на 9,3%, тогда как расходная часть бюджета превышена на 825,9 млн. грн., или на 0,5%.

Об этом сказано в аналитической записке о состоянии бюджета ПФУ по итогам 2009 г., переданной агентству УНИАН пресс-службой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В 2009 г. доходная часть фонда составляла 148 млрд. 335,9 млн. грн., из них собственные доходы составили 99 млрд. 739,2 млн. грн., средства Госбюджета – 48 млрд. 539 млн. грн., другие поступления – 57,7 млн. грн.

По оценкам экспертов СП, в 2009 г. расходная часть бюджета ПФУ составила 165 млрд. 685 млн. грн.

По оценкам специалистов Секретариата Президента, собственные поступления фонда в 2009 г. составили 99 млрд. 739,2 млн. грн., что на 11 млрд. 667,9 млн. грн. меньше показателей проекта бюджета ПФУ на 2009 г.

Для обеспечения пенсионных выплат фондом в 2009 г. был получен из Госбюджета займ на сумму, как минимум, 16 млрд. 189,4 млн. грн. Остаток средств на начало 2009 г. составлял 3 млрд. 506,2 млн. грн., а на 1 декабря 2009 г. – 1 млрд. 159,7 млн. грн.

«Следовательно, правительству так и не удалось разработать действенные механизмы, хотя бы для приостановки негативных тенденций по наполнению бюджета ПФУ», - отмечается в аналитической записке.

В связи с этим, чтобы предотвратить окончательное разбалансирование пенсионной системы и возникновение задолженности пенсионных выплат, правительству необходимо в первоочередном порядке принимать меры по поиску источников наполнения фонда, в частности путем усиления контроля за выплатами страховых взносов, ликвидации льгот по их отсрочке, сокращения задолженности по зарплате, а также инициации изменений в законодательство для оптимизации доходной и расходной частей его бюджета.

Кроме того, как отметили в СП, ПФУ пошел путем засекречивания данных о своих показателях. В частности, вопреки Указу Президента от 12 мая 2009 г. №299 «О мерах по обеспечению предоставления информации по вопросам социально-экономической ситуации в Украине», по состоянию на 21 января 2010 г. ПФУ не предоставил отчет о выполнении бюджета в 2009 г.

***На прошлой неделе УНИАН обратился в пресс-службу Пенсионного фонда с просьбой уточнить дату проведения пресс-конференции по выполнению бюджета фонда по итогам 2009 г. В пресс-службе сообщили, что мероприятие будет проведено до конца января. На текущей неделе пресс-служба ПФУ сообщила о том, что время и возможность проведения такой пресс-конференции пока в фонде не обсуждаются.