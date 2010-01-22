Эксперт: курс доллара на следующей неделе не изменится

Курс доллара на следующей неделе предположительно будет колебаться на тех же уровнях, что и на этой.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, «на следующей неделе на рынке не ожидается резких колебаний доллара США к гривне, так как Национальный банк Украины продолжает связывать лишнюю гривню продажей своих сертификатов по достаточно интересной цене, и увеличиваются продажи экспортерам, которым необходимо платить за газ и налоги в бюджет».

Как считает И.ДАВИДЕНКО, в дальнейшем многое на валютном рынке будет зависеть от последовательных действий Нацбанка. «НБУ на этой неделе не выходил на рынок, но, судя по тому, что несколько раз пытался объявить об интервенции, был готов сделать это в случае каких-то резких колебаний», - подчеркнул эксперт.

По словам И.ДАВИДЕНКО, в период с 18 по 22 января 2010 года на рынке не наблюдалось резких колебаний курса доллара США по отношению к гривне. По сравнению с предыдущей неделей, доллар стабилизировался по отношению к гривне и колебался в пределах 8,06-8,13 грн./долл., отметил он.