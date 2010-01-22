Чистый убыток “Ипобанка” составил 1,2 млрд. грн.

Чистый убыток ОАО КБ «Ипобанк» по итогам 2009 г. составил 1 млрд. 235 млн. 87 тыс. грн. против прибыли за 2008 г. в сумме 9,897 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в прошлом году сократились в 7 раз, и на 1 января 2010 г. составили 208,01 млн. грн., обязательства - на 0,4% - до 1 млрд. 226 млн. 633 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличилась на 22% - до 1 млрд. 589 млн. 662 тыс. грн., отрицательный показатель собственного капитала составил 1 млрд. 18 млн. 622 тыс. грн. против положительного показателя по итогам 2008 г. 216 млн. 465 тыс. грн.

Уставный капитал банка в 2009 г. не изменялся и составляет 200 млн. грн.

Справка УНИАН. «Ипобанк» основан в 2006 году, сегодня входит в четвертую группу (небольшие банки) по классификации Нацбанка. НБУ ввел временную администрацию в «Ипобанке» со 2 октября 2009 года до 1 октября 2010 года и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов со 2 октября 2009 года до 1 января 2010 года.

21 января НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и инициировании процедуры ликвидации «Укрпромбанка» и «Ипобанка». Также с этого дня были прекращены полномочия временных администраторов «Укрпромбанка» и «Ипобанка» и полномочия органов управления этих кредитно-финансовых учреждений.