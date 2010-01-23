Эксперт: на мировых рынках доллар на этой неделе вырос

Доллар США на этой неделе вырос против всех основных конкурентов.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, ключевым катализатором движения валюты к концу недели стало заявление Барака Обамы об ужесточении регулирования банковского сектора. Кроме этого, отметил эксперт, на глобальных инвесторских настроениях отразились слухи об увеличении подоходного налога в добывающей отрасли Австралии, которые привели к новой волне продаж на фондовых рынках.

Как считает В.СТЕЛЬМАХ, давление на евро усилили опасения инвесторов вокруг состояния экономики Греции. Правительство государства вынуждено бороться с самым высоким в еврозоне показателем дефицита бюджета - это заставило игроков переводить свои активы в греческие казначейские облигации вместо немецких ГКО, объяснил эксперт. Он напомнил, что в четверг Министр финансов Греции Георг Папаконстантину заявил, что Греция не нуждается в экстренном пакете мер по сокращению долга.

В.СТЕЛЬМАХ также отметил, что представители Банка Англии на январском заседании единогласно решили до конца осуществить свой 200-миллиардный план покупок облигаций, призванный вытянуть Британию из рецессии. Он добавил, что монетарный Комитет во главе с управляющим Мервином Кингом заявил, что нет оснований менять свои взгляды на экономический и инфляционный прогноз.

По словам эксперта, стерлинг подешевел против доллара после опубликования данных по дефициту госбюджета Великобритании. Декабрьские цифры оказались самыми максимальными за аналогичный месяц с момента начала ведения статистики в 1993 году, сообщил В.СТЕЛЬМАХ. Критический дефицит государственного бюджета Великобритании, который составил 15,7 млрд. фунтов стерлингов, усугубил давление на правительство государства в вопросе урезания расходов, подчеркнул он.