Бразилия предоставит кредит для МВФ

Министры экономического блока правительства Бразилии подписали с МВФ договор о предоставлении фонду кредита в 10 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

По данным бразильского правительства, средства для предоставления кредита МВФ будут изысканы из международных резервов страны, составляющих на сегодняшний день более 240 миллиардов долларов, но не приведут к их сокращению.

"Оформленная в виде СДР, операция лишь изменит состав международных резервов страны и будет способствовать их диверсификации", - говорится в совместном заявлении Центробанка и Минфина Бразилии для прессы.

С бразильской стороны договор о предоставлении займа для МВФ подписали министр финансов Гидо Мантега и председатель Центробанка Фернанду Мейреллис, со стороны МВФ - директор-распорядитель фонда Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn).

Договоренность о том, что Бразилия впервые в истории станет кредитором МВФ была достигнута в на встрече G-20 в Лондоне в апреле 2009 года в рамках усилий ряда стран для изыскания средств для помощи беднейшим странам.