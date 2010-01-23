В зону евро не войдут страны с плохими финансовыми показателями

Власти стран зоны евро никогда больше не позволять вступить в союз странам, которые проводят некорректную денежную политику, как Греция, заявил глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише (Jean-Claude Trichet), сообщает k2kapital.

«Позвольте мне быть предельно откровенным на эту тему: никогда больше мы не примем бюджетных показателей, которые не отражают фактов», - заявил банкир в интервью немецкому журналу Focus, текст которого был опубликован в субботу банком. «Необходимый аудит всегда должен производиться. Не позднее следующего месяца Еврокомиссия сделает предложения, которые значительно улучшат действующую систему», - добавил он.

Трише также отметил, что Греция, чей дефицит вырос до 13% ВВП, не уважала Пакт стабильности и роста (Stability and Growth Pact), который призывает членов союза ограничивать дефицит бюджета 3% ВВП. Греция и другие страны зоны евро должны делать все, чтобы привести свои финансы в порядок, заявил Трише.