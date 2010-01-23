Банки Казахстана первыми выходят из кризиса

Банковская система Казахстана является одной из инновационных отраслей в экономике страны и она первой выходит из кризиса, сказал на конференции в Академии народного хозяйства глава госфонда Казахстана "Самрук-Казына" Кайрат Келимбетов, сообщает РИА Новости.

"Банковский сектор Казахстана - лидер по своей развитости и первым выходит из кризиса", - сказал Келимбетов в субботу.

Казахстан раньше других стран на постсоветском пространстве столкнулся с последствиями мирового финансового кризиса. Сложности начались уже в 2007 году, в то время как в Россию кризис пришел лишь в середине 2008 года. Среди наиболее пострадавших отраслей в Казахстане выделяли строительную отрасль и банковский сектор.

Келимбетов признал, что Казахстан вкладывал значительные ресурсы в развитие добывающих отраслей и мало инвестировал в обрабатывающую промышленность.

"До кризиса в Казахстане была принята стратегия индустриально-инновационного развития: мы создавали сеть технопарков, венчурные фонды, тем самым создавали условия для финансовой инфраструктуры. Это можно сравнить с игрой в футбол, для того чтобы хорошо в него играть, нам нужны хорошие стадионы, нам нужны поля, где тренироваться, нам нужны хорошие игроки. Но, к сожалению, движения снизу у нас не произошло. В кризис все встало еще под большим вопросом. И сегодняшний подход правительства Казахстана подразумевает более взвешенные оценки", - пояснил глава "Самрук-Казына".

Он напомнил, что был создан специальный резервный фонд, и было желание развивать не нефтяные сектора экономики, "где, казалось бы, у нас есть конкурентные преимущества