МВФ дал Украине право выбора

Международный валютный фонд вчера признал право правительства Украины получить у Нацбанка валютные средства, перечисленные ему фондом в рамках кредита stand-by, пишет Коммерсант-Украина.

В НБУ не согласны изменить целевое назначение почти $6 млрд, так как это противоречит украинскому законодательству. Кабинет министров нуждается в средствах и вполне может получить к ним доступ после смены главы центробанка, считают эксперты.

Вчера Международный валютный фонд (МВФ) фактически поддержал правительство в конфликте с центробанком. Представитель МВФ в Украине Макс Альер заявил, что совет директоров фонда 30 декабря разрешил снизить чистые международные резервы на $2 млрд, чтобы позволить Кабмину использовать эти ресурсы для проведения внешних платежей. Кроме того, был рассмотрен вопрос возможности перевода части пассивов (обязательств) Украины в МВФ (вместе с активами) от НБУ правительству Украины. "С точки зрения МВФ пассивы страны – это ответственность самой страны-участника, а не отдельного органа или организации. Руководство страны может принять решение предоставить, перевести или разместить такие пассивы среди различных внутренних организаций или органов,– сказал господин Альер.– Государство–член МВФ самостоятельно решает, как ему размещать обязательства перед фондом, руководствуясь собственным законодательством и институционным порядком".

Этой возможностью хотел воспользоваться Кабмин, но, по словам и. о. министра финансов Игоря Уманского, НБУ отказался переводить средства на его счет, так как это не соответствует законам "О Нацбанке" и "О банках и банковской деятельности". "Нет решения МВФ о передаче этих денег правительству. МВФ лишь разрешил снизить объем чистых резервов, а так как этот кредит был зачислен в резервы, национальное законодательство запрещает кредитовать правительство за счет этих средств",– сказал директор департамента внешнеэкономических отношений НБУ Сергей Круглик. Центробанк получил от МВФ два транша на общую сумму SDR 3,88 млрд, что по текущему курсу составляет $6 млрд. Это означает, что Кабмин претендует на 48 млрд грн.

Уступка МВФ выгодна в первую очередь правительству, считают эксперты. "МВФ дал отмашку, так как до окончания президентских выборов это единственный способ поддержки экономической стабильности в стране. Однако НБУ в условиях увеличения курсовых рисков заинтересован в удержании валютных резервов",– уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. "Помимо роста девальвационных рисков, такой перевод приведет к росту прямого госдолга. Если эти деньги будут за короткий срок вброшены в экономику, они ускорят инфляцию",– считает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. По данным Минфина, на 30 ноября 2009 года прямой госдолг составлял $26,22 млрд, тогда как гарантированный – $9,65 млрд (в том числе обязательства НБУ перед МВФ – $6,24 млрд). Господин Юрчишин ожидает, что нынешний глава НБУ будет сопротивляться такому перераспределению средств: "Победитель президентских выборов получит возможность назначить нового, лояльного себе главу НБУ. Это упростит перераспределение средств МВФ, но не исключено, что необходимость в них станет не такой острой".