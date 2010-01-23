Швейцарский суд отказал США

Клиент швейцарского банка UBS выиграл апелляцию по решению о передаче личных данных американским властям, сообщает k2kapital.

Согласно постановлению административного суда, подписанное с США соглашение распространяется лишь на данные о тех клиентах, которые обвиняются в мошенничестве или более тяжелых финансовых преступлениях. В данном случае клиент банка не смог представить налоговую декларацию, что не подпадает под определение мошенничества.

В свете принятого судебного решения швейцарский Кабинет министров намерен в ближайшую среду рассмотреть вопрос выполнения подписанного с США соглашения, говорится в заявлении ведомства.

Налоговый департамент страны наделен правом обжаловать вынесенное постановление.

В швейцарском судопроизводстве сейчас находятся еще 25 дел аналогичного характера.

Данный случай стал прецедентом - апелляция клиента UBC была удовлетворена в полном объеме.

Переговоры американского правительства и швейцарского банка продолжались полгода с февраля 2009 года. В итоге в августе стороны подписали соглашение о внесудебном урегулировании спора. Документ предусматривает предоставления американской налоговой службе IRS имен 4450 клиентов (на счетах которых хранятся более миллиона швейцарских франков ($986,200)), подозреваемых в США в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщил агентству информированный источник, американские власти продлили на неопределенное время истекший перед Новым годом крайний срок добровольного предоставления данных об укрываемых доходах еще для 10 тыс. американцев, в обмен на отказ от судебного преследования.