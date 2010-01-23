Экономист: медленное укрепление гривни продолжается

В пятницу, 22 января, продолжалось медленное укрепление гривни.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, гривня в пятницу укрепилась к доллару на 0,2%. За неделю же украинская валюта девальвировала к американской на 0,1%, подчеркнул экономист.

А.БЛИНОВ также отметил, что Национальный банк в пятницу провел целевой аукцион для заемщиков-физлиц. На этом аукционе было продано 0,1 млн. евро десяти коммерческим банкам по фиксированному курсу 11,30 грн./евро, сообщил экономист.

Как сообщал УНИАН, 22 января на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0915/8,1190, к 12:00 цены упали до 8,0790/8,0915.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0750/8,0880 грн./долл.