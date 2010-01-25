Доллар подорожал на открытии торгов в РФ на 19 коп.

Курс доллара расчетами "завтра" вырос на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 19 копеек - до 30,09 рубля, евро - на 48 копеек - до 42,65 рубля на фоне заявления первого зампреда ЦБ РФ Алексея Улюкаева о том, что стоимость бивалютной корзины может достичь верхней границы плавающего коридора в 38 рублей в относительно близкое время, свидетельствуют данные биржи. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная на 10.03 мск, составила 35,77 рубля против 35,42 рубля на закрытии торгов накануне. Курс доллара расчетами "завтра"на закрытии торгов в пятницу был зафиксирован на отметке 29,90 рубля, курс евро - 42,17 рубля, сообщает РИА Новости.