Средний курс покупки/продажи доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,11 грн./долл., продают – по 8,15 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 24 января.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,06-8,14 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,27 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 24 января и сегодня составляет 11,45/11,61 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,30-11,54 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,67 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 января, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2656 грн./рубль, продажи – не изменился - до 0,2736 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,11 грн./долл., курс продажи – 8,16 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,08-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,18 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также незначительно изменился по сравнению с 24 января и сегодня составляет 11,46/11,60 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,35-11,51 грн./евро, по продаже – в пределах 11,55-11,68 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 января, понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2641 грн./рубль, продажи – повысился на 0,3% – 0,2741 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2724-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,08/8,15 грн., евро – 11,40/11,60 грн., рубль – 0,2680/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,11/8,16 грн., евро – 11,35/11,65 грн., рубль – 0,2700/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,10/8,16 грн., евро – 11,30/11,65 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 января, составляет: гривни к доллару США – 8,0084, к евро – 11,319873, к российскому рублю – 0,26923.