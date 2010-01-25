Казначейство перечислило местным бюджетам дополнительно 1 млрд.грн.

Государственное казначейство перечислило в январе 2010 года местным бюджетам дополнительно 1 млрд. грн. дотаций для обеспечения выплат надбавок к должностным окладам библиотекарям, учителям, работникам медицинской отрасли и сферы образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с губернаторами по вопросам выплаты заработных плат в бюджетной сфере.

«Центральное казначейство по поручению правительства по расчетам, которые мы имеем сегодня, дополнительно перечисляет дотаций в январе почти миллиард гривень. Это на миллиард больше, чем в январе 2009 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в соответствии с решениями правительства, с 1 января установлены надбавки в размере 50% от должностных окладов для библиотекарей, в размере 20% - для учителей, воспитателей общеобразовательных школ и средних профессиональных учебных заведений, а также от 10 до 30% - для медицинских работников всех государственных учреждений здравоохранения.

«Все эти доплаты предусмотрены в проекте бюджета на 2010 год, это четко предусмотрено Бюджетным кодексом, что в пределах бюджета на 2010 год это должно быть также учтено в постановлении правительства о выполнении бюджета 2010 года до момента принятия бюджета парламентом», - добавила она.