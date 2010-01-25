КМУ в январе увеличил дотации местным бюджетам

Правительство в январе увеличило дотации местным бюджетам на 500 млн. грн. для обеспечения социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на селекторном совещании по вопросам выплаты зарплат в бюджетной сфере.

«22 января было принято решение об увеличении суммы дотаций местным бюджетам еще на 500 млн. грн. с тем, чтобы у вас был полный баланс, и чтобы у вас полностью ресурсно были обеспечены все расходы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству финансов обеспечить перечисление необходимого объема средств для того, чтобы местные власти смогли обеспечить начисление и выплату заработных плат в бюджетной сфере.

«Невыплата надбавок будет рассматриваться как невыполнение прямых постановлений правительства, а также всех директивных документов, обеспечивающих выполнение этих позиций», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов установить контроль за выполнением органами местной власти обязательств по выплатам заработных плат и надбавок к должностным окладам согласно решениям правительства.

«Этот вопрос будет находиться под моим личным контролем, и я буду контролировать каждую область, каждый район, каждый город затем, чтобы мы смогли в январе уже положить начало этому новому порядку доплат для педагогов и медицинских работников», - подчеркнула глава правительства.