Межбанк открылся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0740/8,0985 грн./долл., цены на российскую валюту снизились до 0,2682/0,2690 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4220/11,4595 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4147/1,4149 долл./евро (пятница, 22 января, - 1,4138/1,4140 долл./евро).

В пятницу, 22 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения 11,30 грн./евро.