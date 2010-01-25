НБУ предоставит банкам рефинансирование на три месяца

Национальный банк Украины 27 января 2010 года проведет тендер по предоставлению банкам рефинансирования сроком на три месяца (до 23 апреля 2010 года). Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

В обеспечение кредита будет приниматься иностранная валюта, государственные облигации Украины, ипотечные облигации и облигации, гарантированные правительством, облигации муниципальных займов, облигации предприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, объем операций по рефинансированию комбанков в общем за 2009 год составил 64,4 млрд. гривень.