Китай может стать второй экономикой мира уже в 2010 г.

Китай может опередить Японию и стать второй крупнейшей мировой экономикой уже в 2010 году, на год раньше, чем предсказывал главный экономист Goldman Sachs Джим О`Нейл, сообщает Рейтер.

"Я теперь думаю, что это может произойти раньше, (чем в 2011 году). Возможно уже в середине этого года", - сказал О`Нейл немецкой газете Welt am Sonntag, прогнозируя, что экономика Китая увеличится втрое к 2020 году, благодаря ежегодному росту ВВП на 8,3 процента.

"Главная новость посткризисной мировой экономики: Китай импортирует!"

Однако это означает, что проблемы в Европе будут усиливаться, предупредил экономист.

"Германия по-прежнему будет экспортировать слишком много и потреблять слишком мало, и задавит ослабленные государства еврозоны своей конкурентоспособностью", - объяснил он.

О`Нейл полагает, что евро останется слабым и достигнет $1,35 к концу 2010 года, несмотря на то, что по его мнению, ФРС США не будет повышать ключевую ставку в течение следующих двух лет.

Однако он опроверг мнение о том, что увеличение госдолга Германии еще сильнее повредит доверию в еврозоне, и без того подорванному серьезными бюджетными проблемами в Греции.

"Европейский пакт о стабильности больше не актуален и должен умереть", - сказал О`Нейл, имея в виду прописанные в документе бюджетные ограничения.

Некоторые экономисты считают, что ограничение дефицита бюджета на уровне 3 процентов ВВП и общего государственного долга - на уровне 60 процентов ВВП, действует скорее как "смирительная рубашка" для экономики, а не как фиксатор финансовой стабильности.