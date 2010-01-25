Россия полностью расплатилась с Лондонским клубом

Россия полностью выполнила свои обязательства по внешнему долгу бывшего СССР перед Лондонским клубом кредиторов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Министерства финансов РФ.

В конце прошлого года российский Минфин перевел в пользу кредиторов средства на общую сумму около миллиона долларов.

О том, что Россия погасит задолженность Лондонскому клубу до конца 2009 года, заявлял в декабре замминистра финансов России Дмитрий ПАНКИН. Он отмечал, что российской стороне осталось выплатить небольшую сумму.

В Лондонский клуб входят банки - кредиторы государств. Задолженность России перед клубом в начале 2000-х годов достигала нескольких миллиардов долларов, однако по инициативе Минфина почти весь долг был переведен в еврооблигации.

В августе 2009 года правительство одобрило предложение Минфина урегулировать внешний долг бывшего СССР с Лондонским клубом. Тогда же сообщалось, что России предстоит выплатить около 34 миллионов долларов. При этом держатели долговых обязательств на девять миллионов долларов не заявили требований по урегулированию задолженности.

В текущем году Россия после многолетнего перерыва собирается выйти на рынок внешних заимствований и привлечь на нем более 60 миллиардов долларов в ближайшие четыре года. Погашение Россией долгов бывшего СССР станет дополнительным фактором для успешного размещения новых еврооблигаций.