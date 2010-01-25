50% обратившихся в "Защиту прав потребителей финуслуг”

Более 50% обращений во Всеукраинскую общественную организацию “Защита прав потребителей финансовых услуг” касаются вкладов в проблемных кредитных союзах.

Об этом сообщил президент и основатель ВОО «Защита прав потребителей финансовых услуг» Руслан ДЕМЧАК сегодня во время презентации общественной организации в УНИАН.

Кроме того, по его словам, почти 30% обращений касаются работы банковских учреждений и около 12% - неудовлетворительного обслуживания страховых компаний. По состоянию на 25 января в организацию обратилось 5448 человек, из которых 55,8% – жители Киева и Киевской области.

По кредитным союзам вопросы обратившихся граждан чаще всего касаются невыплаты вкладов. Большая часть запросов по банкам касалась проблем с депозитами, а именно – невозможности их забрать (78,2%), проблемы с кредитами имели 20% обратившихся, с некорректной работой банковских сотрудников столкнулись 1,8% обратившихся в организацию.

По словам партнера ВОО «Защита прав потребителей финуслуг» Романа МАЙДАНЫКА, задачей организации является формирование надлежащей правоохранительной практики, выявление основных недостатков законодательства. В частности, как отметил Р.МАЙДАНЫК, в Украине необходимо определить само понятие «потребитель финансовых услуг».

Кроме того, организация отслеживает формирование законодательства относительно предоставления кредитов финансовыми учреждениями.

Справка УНИАН. ВОО “Защита прав потребителей финансовых услуг” действует с 26 ноября 2009 г. Направление деятельности: оказание бесплатной юридической поддержки вкладчикам банков, инвестиционных фондов, кредитных союзов, клиентам страховых компаний и фондов финансирования строительства.