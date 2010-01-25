Евро растет на европейских торгах в понедельник на фоне сообщений о большем, чем ожидалось, спросе на аукционе гособлигаций Греции, сообщает Рейтер.

Технические факторы также оказывают поддержку единой европейской валюте, говорят аналитики, в то время как трейдеры фиксируют прибыль в долларе после его роста на прошлой неделе.

Сообщения о возросших шансах переизбрания главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок успокоили рынок, оказав поддержку высокодоходным валютам.

Евро поднялся с достигнутого на минувшей неделе шестимесячного минимума к доллару благодаря спаду опасений по поводу финансового положения Греции.

Объем заявок на аукционе по размещению пятилетних греческих облигаций в понедельник к 14.19 МСК составил 16 миллиардов евро, сообщил источник в банке, принимающем участие в размещении. Ранее источник в министерстве финансов Греции сообщил Рейтер, что страна планировала привлечь через размещение бондов не менее трех миллиардов евро.

Аналитики Danske Bank отмечают, что несмотря на увеличение объема коротких долларовых позиций на прошлой неделе, о котором сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами, опасения по поводу долговой нагрузки стран еврозоны по-прежнему оказывают давление на евро.

К 14.45 МСК евро вырос на 0,13 процента до $1,4178, ранее поднимаясь до пика сессии в $1,4197.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, снизился на 0,2 процента до 78,131 пункта.