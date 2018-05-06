Новые инициативы Кабмина от "бюджетной безысходности": фискальное давление усилится

В нынешних условиях компенсировать падение доходов госбюджета без увеличения фискального давления на экономику, которое и так является достаточно высоким, можно только за счет активной борьбы с минимизацией уплаты налогов. Украинское правительство разработало комплекс мер по пресечению и ликвидации наиболее распространенных схем «снижения» налогообложения. Поданный в парламент законопроект объединил большинство инициатив и предложений, которые Минфин и ГНАУ наработали за последние годы. Несмотря на то, что документ содержит ряд спорных норм, он все же является весьма актуальным для страны…

Бюджетные дыры провоцируют...

Причина столь пристального внимания к этой проблемы содержится в необходимости увеличения налоговых поступлений в бюджет. В прошлом году Кабмин исчерпал возможности долгового и эмиссионного финансирования расходов, а собранные наперед налоги и невозмещенный НДС в теперешнем бюджетном периоде дополнительно сузят финансовые ресурсы правительства в этом году. Правительству придется либо идти на повышение налогов (и введение новых), либо усилить борьбу с минимизацией налогообложения и теневым сектором экономики, что поистине содержит безграничный фискальный потенциал.

Налоговая служба и Минфин в последние годы пытались локально перекрыть отдельные схемы уменьшения налогообложения с помощью нормативно-правовых актов, однако часто наталкивались на противодействие бизнеса, который усматривал в этом превышение полномочий органами исполнительной власти. Стоит вспомнить судьбу распоряжений КМУ № 757-р «Некоторые вопросы администрирования налогов, сборов (обязательных платежей)» от 01.07.2009 г. и № 838-р «Об урегулировании некоторых вопросов администрирования налога на добавленную стоимость» от 17.07.2009 г., действия отдельных положений которых приостановил Президент Украины В. Ющенко после бурных протестов предпринимателей.

Безусловно, очевидным было то, что КМУ действительно выходит за рамки своих полномочий, поскольку те проблемные вопросы, которые он пытался урегулировать своими актами, в действительности требовали внесения изменений в налоговое законодательство. Осознав тот факт, что обойтись без решения парламента невозможно, Кабимин таки подал в Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения» (регистрационный номер 5513). Формально, инициатором выступил народный депутат С.Власенко, однако нормативно-правовой акт готовили Минфин и ГНАУ.

Основные новшества

Среди ключевых новшеств, которые существенно меняют нормы действующего правового поля, стоит выделить следующие:

Внедрение института обычных цен. Формально он давно выписан в Законе Украины «О налогообложении прибыли предприятий», однако до сих пор трудно реализуем на практике. Из-за неурегулированности порядка применения он используется контролирующими органами. В законопроекте № 5513 предлагается четкий исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых контролирующие органы могут применять этот институт для определения базы налогообложения и доначисления налогов. Согласно ему, обычная цена будет применяться в случае осуществления налогоплательщиком:

а) любых операций по внешнеэкономическим договорам (контрактам);

б) бартерных операций;

в) операций со связанными лицами;

г) операций с налогоплательщиками, которые применяют другие правила или ставки налогообложения, чем такой налогоплательщик (как правило, упрощенцы).

К слову, именно с помощью этих инструментов осуществляться большинство схем минимизации налогообложения через снижения базы налогообложения налогом на прибыль предприятий и раздувания налогового кредита. Теперь ГНАУ самостоятельно может устанавливать расходы предприятий по некоторым статьям (включая расходы по обслуживанию долговых ресурсов, что также является новшеством), а соответственно корректировать базу налогообложения налога на прибыль предприятий.

Особенно важно, что институт обычных цен распространяется на операции с субъектами хозяйствования, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Достаточно часто они используются для эмиссии налоговых накладных (по НДС), которые потом предъявляются другими участниками данной цепочки для формирования налогового кредита. Для того, чтобы раздуть величину НДС, данные субъекты (СПД по упрощенной системе) реализуют своим «партнерам» продукцию по ценам, выше рыночных.

Законопроект фактически ликвидирует эту схему, поскольку позволяет контролирующим органам самостоятельно определять базу налогообложения, а также осуществлять внеплановые проверки, если плательщик налогов имеет отношения с подобными субъектами.

Следующий пункт - усиление борьбы с минимизацией прибыли до налогообложения. Кроме вышесказанного, в законопроекте есть еще ряд важных новшеств, которые должны усилить борьбу с тотальной убыточностью украинских предприятий. Если сейчас основанием для внеплановой проверки субъекта предпринимательской деятельности, который декларирует отрицательное значение объекта налогообложения, является подача соответствующих деклараций на протяжении четырех налоговых периодов подряд, то законопроектом № 5513 устанавливается, что проверки достаточно одной декларации с отрицательной базой налогообложения. С одной стороны, это - усиление фискального давления, с другой - нынешняя система создает широкое поле для того, чтобы уклоняться от поверок, поскольку достаточно декларировать убытки три отчетных периода, а на четвертый показать минимальную прибыль. В этом случае у ГНАУ сегодня нет оснований для внеплановой проверки такого предприятия.

А вот куда менее конструктивным и понятным является новшество, согласно которому, начиная с налогового периода (первый квартал 2010 года), непогашенный убыток 2009 года не подлежит учету в составе валовых расходов плательщика этого налога в первом квартале 2010 г. Иными словами, прибыль до налогообложения в этом году предприятия могут корректировать на убыток 2009 года только по результатам всего года, а в первом квартале обязаны платить налог на прибыль без учета убытка 2009 г. Данная норма носит конъюнктурный характер, поскольку ее наличие продиктовано необходимостью наполнить бюджет в первом полугодии, который будет крайне напряженным с точки зрения сбалансирования доходной и расходной части.

Еще одной весьма неоднозначной нормой является дробление налогового периода для уплаты налога на прибыль. Законопроект 5513 включает новеллы законопроекта О. Ляшко, согласно которым предприятия, за исключением нерезидентов и производителей сельскохозяйственной продукции, должны платить в бюджет ежемесячно (до 20 числа каждого месяца) налог на прибыль, определенный как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год, проиндексированный на индекс инфляции предыдущего календарного года. Сейчас украинские предприятия платят налог на прибыль ежеквартально и на основании финансовых показателей за данный период.

В этой ситуации правительство правильно ставит вопрос о внедрении так называемого «минимального налога», который выполняет не только фискальную функции, но и призван решить проблему неэффективных предприятий, однако такой способ выглядит далеко не самым эффективным.

Еще один раздел - противодействие попыткам раздувания налогового кредита. В законопроекте № 5513 существенное внимание уделено одной из ключевых проблем в Украине – минимизации уплаты НДС. Данным документом предлагается существенно сузить размеры потенциального налогового кредита. Во-первых, он предусматривает создание Единого реестра налоговых накладных, без выписки из которого накладные не будут учитываться при расчете налогового кредита. Регистрация в Едином реестре внедряется для плательщиков НДС, у которых его сумма в одной налоговой накладной составляет: свыше 1 млн. грн – с 1 января 2010 года; свыше 500 тыс. грн. – с 1 апреля 2010 года; свыше 100 тыс. грн – с 1 июня 2010 года.

Во-вторых, проектом Закона устанавливается, что налоговая накладная выдается плательщиком налога, который осуществляет операции по поставке товаров (услуг), по требованию их получателя лишь при условии фактической отгрузки (предоставлении) таких товаров (услуг). Большинство экспертов прекрасно знают, что раздувание налогового кредита осуществляется как раз при операциях без физической поставки товара.

В-третьих, согласно проекту закона, ограничивается использование в расчете налогового кредита просроченных накладных. Как бы не протестовали предприниматели, но ситуация когда для формирования налогового кредита предоставляется накладная двух-трех годичной давности, не является нормальной.

Кроме основных перечисленных новшеств, законопроект содержит много технических нюансов, которые позволяют расширить базу налогообложения налога на прибыль, а также сократить возможность необоснованного раздувания налогового кредита. Не вызывает сомнения, что как только проект закона поступит на рассмотрения парламентариями, в стране начнется массовый всплеск недовольства, заявлений об усилении фискального давления на экономику, притеснении предпринимателей и пр. Отчасти, эти обвинения будут иметь весомые аргументы, ведь усложняя работу теневого сектора экономики, правительство не предложило механизмы, упрощающие работу легального. В данном контексте этот важный законопроект будет рассматриваться только как одностороннее давление правительства, а не попытка создать нормальный бизнес-климат в стране…

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)